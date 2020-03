Milano treener: saarlased näitasid head mängu, kohtunikud eksisid palju. Saaremaa treener: olen meestega rahul, loosiga meil ei vedanud

Poolfinaalis kohtuvad prantslaste Rennes’i Volley35 ja türklaste Ankara Spor Toto ning Milano ja suure tõenäosusega Lissaboni Sporting. Sporting paistab silma väga kõrges heas tipptasemel mängida suutvate vanameistritega. Diagonaalründaja rolli täidab seal kuubalane Angel Dennis Diaz, kellel on vanust juba 42 aastat. Veel märkimisväärsem on sidemängija Luis Miguel Barbosa Maia. Tema peab 23. aprillil juba 49. sünnipäeva. Kõnekas on ka fakt, et Maia lõi rannavolles kaasa ka 1996. aasta Atlanta olümpial koos tänaseks ammuilma mängimise lõpetanud Avo Keele ja Kaido Kreeniga.

„See pole kindlasti väga tavaline, ta on ilmselt Euroopa vanim mängija,” kommenteeris Kalmazidis. „Aga eks see näitab ka seda, et meil polnud loosiga õnne. Milano ilmselt võidab Challenge Cupi. Ka türklased on head, aga pakun, et nemad võidavad. Meil selles mõttes ei vedanud, oleks keegi teine vastas olnud – Lissabon või Budapest –, siis võib-olla oleks olukord teistsugune. Võime spekuleerida, aga sel pole enam tähtsust. Kuid jah, eurosarjas on alati õnnefaktor väga tähtis.”

Kokkuvõttes jäi Kalmazidis igati rahule, eesmärgiks seatud veerandfinaali jõudmine sai täidetud. 1/16-finaalis võideti veel Urmas Tali juhendamisel Iisraeli klubi Kfar Saba Hapoeli ja seejärel Kalmazidise käe all hispaanlaste Almeria Unicajat. „Tegime korraliku sammu edasi. Ei saa alati võita, aga nüüd oleme enesekindlamad. Tähtis on ka see, et Eesti klubid saavad siit häid edetabelipunkte,” toonitas Kalmazidis.