Kindlasti on Milano kaugel sellest, et olla ühemehetiim, kuid 28-aastase ja 201-sentimeetrise meeletu hüppega diagonaalründaja osa selles on raske alahinnata. Mäletame teda hästi Hollandi koondisest, nüüd läks selle sama pidurdamatu loodusjõuga Challenge Cupi veerandfinaalis vastamisi Saaremaa.