Milano ja Saaremaa duelli võitja kohtub poolfinaalis unikaalse duoga – diagonaalründajal ja sidemängijal on kokku vanust 90 aastat

Eilset avamängu valitses Itaalia klubi kindlalt, geimides loovutati võõrustajatele 21, 18 ja 23 punkti. Edasipääsuks vajaks Saaremaa väikest imet – täna tuleks võita 3:0 või 3:1 ning seejärel tuleb enda kasuks kallutada ka kuldne geim.

Poolfinaalis seevastu läheks kõvasti kergemaks. Vastaseks tuleks ilmselt Lissaboni Sporting, mis avamängus alistas Budapesti Penzügyöri 3 : 2 ja vormistab täna suure tõenäosusega kodusaalis edasipääsu. Sporting paistab silma väga kõrges heas tipptasemel mängida suutvate vanameistritega.

Diagonaalründaja rolli täidab seal kuubalane Angel Dennis Diaz, kellel on vanust juba 42 aastat. Veel märkimisväärsem on sidemängija Luis Miguel Barbosa Maia. Tema peab 23. aprillil juba oma 49. sünnipäeva. Kõnekas on ka fakt, et Maia lõi rannavolles kaasa ka 1996. aasta Atlanta olümpial koos tänaseks ammuilma mängimise lõpetanud Avo Keele ja Kaido Kreeniga. Mõlemad on klubis selged põhimehed, Budapesti vastu tagus Dennis koguni 20 punkti (rünnak 54%).

Teises poolfinaalis kohtuvad prantslaste Rennes’i Volley35 ja türklaste Ankara Spor Toto.