Miks võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu nii käitus? Toobal selgitab

Kui muidu on Cretu väga aktiivne ja emotsionaalne treener, siis seekord muutus ta täiesti passiivseks. „Selliseid hetki on enne ka olnud,” selgitas koondise kapten Kert Toobal asja lahti. „Ta on sellest rääkinud, see on tema reaktsioon mingitele hetkedele, kus ta näeb, et tema juttu ei kuulata, tehakse ikka omamoodi. Seda on enne ka ette tulnud, ta jätabki sellisel hetkel mehed, kes on omast arust nii targad, et teavad täpselt mida teha, et las nad siis teevad.”

Ka ajakirjanike eest kadumine on tavatu, tavaliselt on Cretu hea meelega kommentaare jaganud.

Kas tänane kaotus paneb reedese poolfinaali eel muretsema? „Kindlasti natuke ikka muretsen,” tunnistas Toobal ausalt. „Oli teada, et Hispaania on selline meeskond, mis laseb meil mängida, mis ei tee väga palju otsevigu, meie saame sellise meeskonna vastu leida oma mängu. Kahjuks me seda ei leidnud. Natuke sellis üleponnistamist ja individuaalset mängu on liiga palju. Tahaksin, et mängiksime meeskondlikumalt, usaldaksime mehi, kes meil kõrval on, et me mängiksime ja võitleksime natuke rohkem. Aga seda ongi hästi raske teha, kui oma vigade arv on nii suur. Meil on vaja sellist rahulikumat kvaliteetset trenni, kus meil on aega sättida, loodan, et need asjad hakkavad paremini välja tulema. Jah, pean ütlema, et lootsin, et tänaseks on asjad juba natuke paremad.”

Reedel ja laupäeval Saku suurhallis toimuvale finaalturniirile pääsesid lisaks Eestile Holland, Türgi ja Valgevene. Esmaspäeval toimub loos, kuna Eesti mängis Hollandiga samas grupis, siis poolfinaalis saame kohtuda Türgi või Valgevenega.