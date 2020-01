Miks tuli Hispaania tippklubi Saaremaale nii tähtsale mängule vaid üheksa mehega?

Huvitav oli näha, et Almeria Unicaja tuli nii tähtsale mängule vaid üheksa võrkpalluriga ehk vahetusi oli neil kasutada absoluutselt minimaalselt. Õnneks pidasid platsilolijad vastu, keegi traumaga väljakult lahkuma ei pidanud.

„Meil on sel hooajal olnud palju probleeme vigastustega, üks tempo, libero ja nurk on traumadega audis,” selgitas võistkonna kapten Jorge Almansa „säästuprogrammi”. „Olukord on keeruline. Seetõttu olen võidu üle väga õnnelik. See oli meie jaoks selle aasta tähtsaim mäng siiani, mängisime olulisi punkte südame ja peaga.”