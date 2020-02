Miks tuli Eesti kohtunik rahvusvahelisel turniiril mängult kiiremas korras ära eskortida?

“Mind on eskorditud kiiremas korras mängult minema,” avaldas Rummi eelmise nädala “Kuldse geimi” saates huvitava seiga oma kohtunikukarjäärist.

“Jurmalas oli Euroopa Mastersi turniir ja mina vilistasin alagrupi viimast mängu Norra ja Hispaania paari vahel. Hispaania paaril oli vaja geimivõitu, et edasi pääseda. Norrakad võitsid esimese ja olid teises 20:19 ees. Norrakad servivad, hispaanlased võtavad vastu ja ründavad… Ründavad niimoodi, et hästi pall lendab kõvasti trossi sisse ja sealt edasi teisele poole võrku. Vaatan kohtunikke, kumbki mulle blokipuudet ei näita. Blokipuude loetakse rannavõrkpallis teatavasti üheks puuteks. Norrakad võtavad vastu ja mängivad palli tõsteks, aga hispaanlased apelleerivad häälekalt blokipuutele ja jätavad mängimise pooleli, lootes, et norrakate kolmanda puute järel kõlab vile. Aga et minu jaoks blokipuudet polnud, kõlab vile alles seejärel, kui norrakad on palli tühja võrgu pealt maha löönud. Minu jaoks on mäng läbi. Aga hispaanlased on, nagu nad on – lähevad kohe põlema…”

