Miks on Eesti noorvõrkpallurite tehniline ja füüsiline pagas konkurentidega võrreldes kehva?

“Sel ajal, kui mina Audenteses käisin, tähendas ÜKE mitte niivõrd jõutreeningut, vaid kõhulihaste ja pikemate jooksutrennide tegemist,” meenutas 21-aastane Laak. “Mäletan, et ka mu koduklubis (Kohilas toim.) hakati regulaarselt jõutreeninguid tegema alles siis, kui mina olin noorteklassis mängimist juba lõpetamas. Ma arvan, et jõutrennile võiks veidi rohkem rõhku panna, arvestades seda, et noortel kestavad turniirid tihti kolm päeva jutti. Näiteks noortekoondises (1998. a. sünd. – toim.) mängides olid meil päris paljud tüdrukud katki. Kindlasti oli see tingitud millestki, mis varasemalt oli jäänud tegemata.”

“Nii palju, kui mina Audenteses nägin, tulid paljud spordikooli sedasi, et neile pidi esialgu õpetama kükkide tegemist ja väljaasteid,” lisas saatejuht, endine tippmängija Rivo Vesik. “Minu hinnangul peaksid elementaarsed asjad olema varasemalt koduklubides enam-vähem selgeks tehtud. Võib-olla on see üks koht, miks Eesti noortevõrkpalli hetkeseis pole kõige parem.”

Laagi ja Kullerkannu sõnul pole vähemalt tütarlastel jõutreeningute vastu midagi, pigem on küsimus teadlikkuses.

“Tüdrukud on minu kogemuse põhjal väga põnevil jõutreeningutest rääkides,” ütles Kullerkann. “Toitumise osas on pigem võib-olla küsimus teadmistes. Ka meil käivad vahel koondises toitumisspetsialistid rääkimas, mida ja kuidas teha. Kui keegi eemalt midagi ütleb või soovitab, tekib tüdrukutel lisamotivatsioon ja nad mõistavad, et teevad seda kõike enda jaoks.”

