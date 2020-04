Miks eelistasid meie tänased tipud konkureerivatele aladele võrkpalli?

Liis Kullerkann

Eesti koondise temporündaja ja mitmes välisliigas pallinud Liis Kullerkann tegeles noorena 9 aastat kergejõustikuga, ent lõpuks sai temast juhuse läbi siiski võrkpallur. Kõige esimene kokkupuude oli Kullerkannul võrkpalliga 14-15-aastaselt Keila koolis, siis tekkis aga pikem paus, kuni 16-aastaselt Hansapanga koolinoorte turniiril kutsuti ta Audentesesse võrkpallierialale.

“Ütlen ausalt, tol hetkel ei tundunud, et võrkpall on ägedam, sest kergejõustik mulle väga meeldis ja uskusin, et jään seda elu lõpuni tegema. Pigem paelus mind võimalus Keilast Tallinnasse pääseda,” räägib tänane profisportlane, keda kergejõustikutreenerid püüdsid veenda vana armastuse juurde jääma. “Ma olin väga usin treenija ja ega nad ei tahtnud, et ma ala vahetan. Räägiti ka vigastustest, mis võrkpalliga kaasnevad.”

Audenteses treenides hakkas võrkpall aina rohkem meeldima, eelkõige nähes endast paremal tasemel mängivaid koolikaaslasi. “Nemad olid juba noortekoondistes ja sealt sain motivatsiooni samale tasemele jõudmiseks ja tekkis soov kunagi ka koondises mängida. Kõige suurem motivatsioon oli aga Audentese ajal see, et sain naiste koondise mängude ajal olla siia tulnud Taani tiimi giid. Mäletan, et nägin ka meie naiste koondist ja et kui ma kõvasti töötan, siis oleks mul ka võimalik sinna jõuda,” meenutab Kullerkann, kes pärast Audentest siirdus õppima ja mängima USAsse.

Ta ütleb, et tegelikult tundis võrkpalli vastu algul suuremat huvi noorem õde Kadi. “Ta palus mul uurida koolis, et millal võrkpallitrennid on ja siis mõtlesin ise ka, et pole kunagi mõelnud mingi pallimängu peale ja läksin temaga koos,” räägib vanem õde.

Kadi Kullerkann

Tänaseks samuti Eesti koondisesse jõudnud ja ka välismaal pallinud Kadi Kullerkann harrastas noorena väga erinevaid alasid, alustades iluvõimlsemisest, lõpetades suusatamise ja laskmisega.

Võrkpalli juurde jõudis ta 13-aastaselt. “Enne seda jäi tõesti mitu erinevat ala teele. Vanemad tahtsid, et me juba esimeses klassis valiksime mingi harrastuse ja hakkasime kohe otsima sobivaid trenne. Kaks esimest klassi tegin iluvõimlemist, kuigi minu esimene huvi oli üldse kunstiring, aga see ei klappinud ajaliselt. Pärast seda oli vist kergejõustik, aga see mind eriti ei tõmmanud. Edasi läksin suusatrenni, mis mulle väga meeldis, sest seal saime väga erinevaid asju teha. Suusatamises isegi võistlesin ja läks päris hästi. Seda ala tegin paar aastat,” rääkis Kadi Kullerkann.