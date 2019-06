Miks Cretu kaotusmängus ühtegi vahetust ei teinud?

Eesti poolel alustasid Kert Toobal, Hindrek Pulk, Robert Täht, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Markkus Keel käis vahetusest servimas, Renee Teppan korra blokis, kuid päris vahetusi Cretu ei teinudki. Uurisime selle otsuse põhjuseid.

Miks otsustasid täna kasutada Hindrek Pulka?

Sest ta on parimas vormis. Ma ei saa silmi kinni panna, mida kuradit. Kas ma olen eilane või mis? Ta on parimas vormis. Teised (diagonaalründajad) pole vormis. Üks (Renee Teppan) on vigane ja ta ei võtnud isegi osa soojendusel servimisest. Oli teada, et ta saab tulla blokki või mängida kaitses, aga seisund ei võimalda servimist. Ja Oliver (Venno) on endiselt... sellises rütmis, mis pole piisav. Ta on üks nendest, kes sai pikema pausi. Sel põhjusel sai Pulk mänguvõimaluse, lisaks leidis ta lühikese ajaga Kert (Toobaliga) hea klapi. Olen õnnelik tema pärast. Ka teiste pärast, Kollo oli täna parem, Robert oli lähemal korrektse võrkpalli mängimisele ja see on tore. Aganits tegi sel nädalal hea progressi.

Kui mängule tagasi vaatad, siis kas leiad, et oleksid pidanud kohtumise jooksul midagi muutma?

Ei! Ei tunne, et oleksin pidanud midagi teisiti tegema. Meil oli mängust oma idee, isegi kui Aganits eriti rünnakul palli ei saanud (6 tõstet – M. R.) mindi temaga kaasa, see jättis teistele võimaluse rünnata üks-ühe vastu. Polnud vaja panna teist keskblokeerijat, sest nad jätsid meile tegelikult palju ruumi. Ardo tegutses korrektselt, agressiivne rünnakul ja servil, nagu me teda tunneme. Kollo võitles vastuvõtul, võib-olla kolmanda geimi alguses kadus korraks kommunikatsioon, kuid rohkem seda ei juhtunud.