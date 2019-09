Mida teevad Eesti võrkpallikoondise alagrupikaaslased? Ukraina andis tormihoiatuse, Poola juhendaja sarjas EM-i süsteemi

Skopjes peetud "Branko Hadzidzoski Chajka" memoriaalil jõudsid finaali Ukraina ja Belgia, eelmisel EM-il poolfinaalis mänginud belglased vandusid alla 1:3.

Poolfinaalis lõi Ukraina Makedooniat 3:1, Belgia oli sama skooriga üle tugevast Bulgaariast. Turniiri kõige kasulikumaks mängijaks nimetati Ukraina nurgaründaja Oleg Plotnitski, kes uuel klubihooajal hakkab Perugias konkureerima mänguaja nimel Robert Tähega.

Koos Eesti ja Ukrainaga samuti D-gruppi kuuluv Montenegro pidas sõprusmänge Kreekaga, üks kaotati 1:3, teine võideti 3:2.

Hollandis peetava D-grupi suursoosiku Poola belglasest peatreener Vital Heynen kritiseeris aga teravalt EM-i uut formaati ehk 16 riigilt 24-le laienemist. "24 võistkonda on liiga palju," sõnas Heynen Polsat Spordi vahendusel. "Seda oli näha juba naiste EM-il. Te võite arvutada protsentuaalselt, kui suur osa mängudest lõppes tulemusega 3:0, ja võrrelda seda varasemate EM-idega. See ei ole võrkpallile hea. Ühepoolne mäng kahjustab ükskõik millist spordiala. Vaja on tasavägiseid kohtumisi. Euroopas ei ole 24 tiimi, mis oleksid samal tasemel. Kardan, et sama on nüüd ka meeste EM-il. Mina eelistaksin 16 osalejaga EM-finaalturniiri."