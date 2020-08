Meistrite liigas mängima asuv Šmidl: Tallinna Selver jääb alatiseks minu südamesse

23-aastane Šmidl käis Eesti – Läti liiga põhiturniiril väljakul 81 geimis ja kogus muljetavaldavad 413 punkti (+165). Selveris oli Šmidl tegelikult laenul Itaalia klubist Ravennast, vahendas Võrkpall24.ee.

“Mulle väga Eesti meeldis ja ma ütlesin Laurile (Lauri Käsper, Selveri mänedžer – toim.), et Selver on klubi, mis jääb alatiseks minu südamesse. Ma tahaksin öelda suur aitäh klubi staff’ile, kes tegid kõik, et mängijatel hea oleks. Samuti tänud meeskonnakaaslastele ja fännidele suurepäraste mälestute eest!”

“Veel erilisemaks teeb Eestis oldud aja minu jaoks üks tähtis inimene, kellega ma siin kohtusin ja kellest ma väga hoolin. Samas olgu öeldud, et meie vahel pole enamat kui sõprus (Naerab.). Eestist võtsin endale ka neljajalgse sõbra, kes tuli minuga Belgiasse kaasa,” rääkis koer Hanibali omanik

