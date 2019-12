MEISTRITE LIIGA | Täht sai 16-ässa-mängus käe valgeks, Aganits frustreeris türklasi, Tammemaa ja Juhkami võeti pingile

Benfica jäi täiesti uskumatult hätta Perugia serviga, kokku lubati endale kõmmutada koguni 16 serviässa! Neist omakorda koguni 9 kanti Perugia resultatiivseimana 23 punkti skoorinud Wilfredo Leoni arvele. Teise nurgaründaja kohal kasutas Heynen täna Oleg Plotnitskit, kes tõi 10 silma (+5; rünnak 22%; 5 ässa). Täht täitis täna väikest rolli, käies kolmel korral vahetusest pallimas. Tulemus ei olnud paha: 3 servi, 1 äss, 1 viga.

Timo Tammemaa ja Tours VB said Varssavis selge 0:3 kaotuse sealselt Orlen Paliwalt, geimides teeniti 15, 22 ja 23 silma. Eestlasest temporündajal oli kehv päev, ta jäi nulli peale, efektiivsus oli -3 ning teisest geimist alates teda enam platsile ei lastud.

E-grupis sai Zaksa eile kindla 3:0 võidu Novi Sadi Vojvodina NS Seme üle, Martti Juhkami tööandja VfB Friedrichshafen võõrustas täna Belgia klubi Roeselare Knacki ja pidi vastu võtma üllatavalt kindla kaotuse 0:3 (23:25, 21:25, 15:25). See oli saksa klubile külm dušš, sest eeldada võis, et just Knackiga hakkavad nad võitlema grupi teise koha eest. Nüüd tehti kohe enda jaoks olukord raskeks. Juhkami alustas põhikoosseisus ja tõi avageimis 3 punkti (+2; rünnak 25%), seejärel istutas treener Michael Warm ta pingile.

A-grupis täna ühtegi mängu ei peeta.

Igast grupist pääseb edasi võitja, lisaks viie grupi peale kolm edukamat teise kohta tiimi. Seega iga võit ja punkt on kulla hinnaga.

Kõiki mänge näitab tasuline kanal Eurovolley.tv.