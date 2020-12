MEISTRITE LIIGA | Itaalia tippklubi ei jätnud Martti Juhkami meeskonnale võimalust, eestlane langes pingile

Itaalia klubi avaldas serviga tugevat survet ja Saksamaa meeskond täna oma mängu käima ei saanudki. Avageim kaotati 19:25, kaks järgmist numbritega 18:25.

Kui eelmisel kahel päeval saime raporteerida Juhkami headest etteastetest, siis täna polnud tema päev. Kokku sai ta kirja 3 punkti (2 rünnakul, 1 blokiga), efektiivsus oli -3, rünnak 17%. Kolmandas geimis Michael Warm teda enam platsile ei saatnud. Friedrichshafeni kõige tulemuslikum oli diagonaalründaja Linus Weber 12 punktiga, Trentino poolt sai Alessandro Michieletto kirja 13 punkti, 10 silma kogusid kolm mängijat, teiste hulgas ka taaskord sidemängijana tegutsenud Nimir Abdel-Aziz, kes kostitas vastaseid viie serviässaga. STATISTIKA

Friedrichshafeni seis esimese alagrupiturniiri järel on siiski väga korralik, neil on kirjas kaks võitu ja 6 punkti. Trentinol on võite kolm ja punkte 8. Täna kohtuvad ka siiani vaid kaotustega leppima pidanud Novosibirski Lokomotiv ja Karlovy Vary Karlovarsko. Teine turniir toimub veebruari alguses Friedrichshafenis. Veerandfinaali pääsevad viie alagrupi võitjad ja lisaks kolm edukamat teise koha tiimi.

Enne mängu:

Kahe esimese vooru järel on mõlemal meeskonnal kirjas kaks võitu. Friedrichshafen võitis Karlovarskot (Tšehhi) 3:1 ja Novosibirski Lokomotivi (Venemaa) 3:0, grupi suursoosikuks loetud Trentino alistas teisipäeval Lokomotivi 3:2 ja eile Karlovarsko 3:1.

Tundub, et Trentino on kodusel turniiril haavatav. Üheks põhjuseks on see, et võistkonna peamine rünnakujõud Nimir Abdel-Aziz on olude sunnil kehastunud sidemängijaks. Aga miks? Mängudeks on üles antud ka tiimi põhisidemängija Simone Gianelli, kuid saali pole ta tulnud.

"Gianelli andis positiivse koroonatesti. Imelikul kombel andis CEV talle loa mängida, väites, et tal on haiguse saamisest juba nii palju aega möödas, et ei ole enam nakkav. Aga Itaalia valitsuse reeglid ei lase tal kodust lahkuda. Ehk ta on nimekirjas, aga ei tohi kodust välja tulla. Üsna segane olukord," selgitas avamängus 19 ja teises 15 punkti toonud Juhkami.