Mehed, kes tõid Pärnu välja sügavast mudamülkast ja lõid platsi puhtaks

Hooaja eel räägiti kõige rohkem Tartu Bigbankist ja Saaremaast. Pärnust räägiti ka – kui põhiturniiri kuue vooru järel oli kirjas juba neli(!) kaotust, uurisid asjatundjad imestunult: mis toimub?! Mehed ei saa nagu üldse enam pallile pihta! Tšempionit ei paistnud kuskilt.

Pool aastat hiljem kallavad pärnakad Pärnu spordisaalis pitsidesse pruunikat kangemat kraami ja kummutavad selle üheskoos rõõmsalt kurku – võidu terviseks! Valged võidukaabud peas, medalid kaelas ja karikas käes. Jah, Saaremaa pani kinni karikasarja, Tartu Bigbank Balti liiga, kuid Eesti meistrivõistluste pikkades seeriates pühiti nad lihtsalt jõuga eest ära. Pärnu võitis poolfinaalis Saaremaad mängudega 3 : 0 ja finaalis Bigbanki 4 : 0. Viimases matšis pühapäeval hakkasid tartlased südilt vastu, kuid alistusid siiski 2 : 3 ning suvepealinn tuli 11. korda Eesti meistriks. Viimati juhtus see aastal 2015. Mõlemas meistritiitlis osaline olnud vanameister Tamar Nassar kuulutas: see on parim viis karjäär lõpetada – särgis, mis lõhnab šampuse järele