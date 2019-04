Meelis Kivisild: kas me teeme midagi valesti või ongi mingi imemees Eestisse ära eksinud

„Oma potentsiaali me ju absoluutselt välja ei mänginud. Ei oskagi öelda, kas meil mõni element üldse hea oli. Mulle tundus küll, et varu on igal pool. Ma ei oska sellele põhjendust anda, miks me halvasti mängime. Mina saan rääkida enda eest - olen füüsiliselt valmis ja kõik on justkui hästi, ühtegi blokki ma aga vist ei saanud (tegelikult teenis Kivisild 2 blokipunkti - toim). Ma ei tea, kas me teeme taktikaliselt midagi nii valesti või kas Atu ongi lihtsalt mingi imemees siia Eestisse ära eksinud või mis nüüd toimub. Me ju analüüsime neid mänge ja valmistume. Aga mina ei poeks millegi taha, igaüks peab end lihtsalt kokku võtma! Päris kiirelt läheb meil nägu morniks, mul endal samamoodi. Serviässasid oli nii palju ja see on vaimselt muserdav ja see on raske taluda. Samas peab Pärnut kiitma, nad on ikka päris head olnud. Nende rünnakuaktiivsus ja -jõud on muljetavaldav. Ja Martti Keel täna tegi veel parema mängu kui esimeses. Põdema pole enam mõtet jääda, läheme ja paneme täiega ja vaatame, mis saab,” võttis Kivisild seisu kokku.

Pärnu on võitnud mõlemad kohtumised 3:1 ja juhib nelja võiduni mängitavat seeriat 2:0.

