Matšpall jäi realiseerimata: Eesti võrkpallinaiskond pidi peatreeneri debüüdil leppima kaotusega

Peatreener Lorenzo Micelli tõdes, et kohtumine kulges tõusude ja mõõnadega, ent esimese mängu kohta võib enam-vähem rahule jääda. "Oli üsna selline esitus nagu ma eeldasin, et tuleb. Üllatusi polnud, oli häid momente, oli vajakajäämisi, aga sain palju vajalikku infot. Mõnedel hetkedel peame olema targemad ja tegema paremaid otsuseid. Serviga võib peaaegu rahule jääda, selles oleme edasi läinud," kommenteeris juhendaja. "Enne mängu tundsin end hästi, oli tore kuulda esimest korda Eesti hümni ja kogeda positiivseid emotsioone. See alles meie teekonna algus," rääkis Micelli.

Õlavigastuse tõttu hetkel liberona tegutsev Anu Ennok lisas: "Kolm kuud pole mänginud, selle kohta oli täitsa okei esitus, ma arvan," ütles tavapäraselt nurgaründaja positsioonil tegutsev mängija. Hästi palju oli arusaamatusi, aga eks trenniolukord on üks ja mänguolukord teine. Usun, et homme tuleb kõva lahing jälle," lisas ta.