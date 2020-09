Martti Juhkami klubi jäi hooaja eel ootamatult kodutuks: suur jama, segadust palju

Saksamaa meedia kirjutab, et vaid kolm nädalat enne Bundesliga 2020/21 hooaja algust jäi Saksamaa kõige tituleeritum klubi Friedrichshafen kodusaalita. ZF Arena, kus klubi mängib oma kodumänge ja mis on ka nende treeningsaaliks, on linnavõimu otsusega jäädavalt suletud ja läheb lammutamisele.

"Ehitusjärelvalve käis uurimas, misjärel selgus, et ei olda 100% kindel, et kandvates talades ei ole tekkinud aastatega roostet. Saali katus on erilise arhitektuuriga (nõgus). Saal ehitati 60ndatel messikeskusena, mis 2003-04 spetsiaalselt võrkpallisaaliks ümber ehitati. Esmaspäevast uksed kinni ja maja lammutatakse," kommenteeris Juhkami kodusaali ootamatut sulgemist Facebooki Võrkpalligrupis.

"Suur jama, segadust palju. Ilmselt ehitatakse meile ajutine lahendus teise messihalli, kus on vajalikud tingimused, aga see kõik väga värske ja selgust pole. Hetkel otsime treeninguteks saali jms, aga küll laheneb. Tulevikuks ehitatakse uus saal, aga selline projekt võtab aastaid," lisas Juhkami.