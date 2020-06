Martti Juhkami: kindlasti tekib osadel eestlastel probleeme välisklubi leidmisega​

Kõige karmimalt on seni tabanud krahh Saksamaad, olgugi et Euroopa juhtiva riigi majandusliku kuvandi põhjal võinuks eeldada teisiti. Tänaseks on juba kolm Bundesliga klubi tipptasemel mängimisest loobunud.

"Saksamaal on päris palju juttu olnud sellest, et nende võimekus langeb. Küllap suurklubid ehk Berliin, Friedrichshafen ja Frankfurt suudavad oma eelarve stabiilsena hoida, aga just keskmikel läheb raskemaks. Nemad palkavad ilmselt uueks hooajaks täpselt põhikuuiku jagu häid mängijaid ja kaasavad senisest rohkem noori," rääkis sel nädalal 32. sünnipäeva tähistav Juhkami taskuhäälingusaates "Kuldne geim".

"Sama jutt käib näiteks Belgia, Tšehhi ja Eesti liiga kohta. Selge on see, et Eesti klubide palgatase on uuel hooajal oluliselt väiksem kui sel aastal. Eks olukorra näitabki ära see, et keda siia tuuakse. Eesti liigast leiab küll häid kohalikke mängijaid, aga neid pole nii palju, et leegionärideta liiga taset sama kõrgel hoida."

"Kindlasti tekib ka osadel Eesti mängijatel tänavu probleeme välisklubi leidmisega. Sel juhul tekib küsimus, mida nad teevad - kas lõpetavad ära mängimise või tulevad Eestisse madalama palga peale. Aga siin tekib ka see küsimus, et kui Eesti klubid suudaksid maksta tänavusega sarnast palka, siis oleks päris suur tõenäosus, et siia tuleksidki mitmed (välismaal mänginud) mehed mängima. Samas, kui palk, mida pakutakse, on selline, mille puhul mängija tunneb, et ta ei pruugi sellest äragi elada, siis võib ta valida mõne muu töö," lisas Juhkami.

"Kuldne geim", 62. osa: