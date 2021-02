Martti Juhkami jaoks sai Meistrite liiga kurva lõpplahenduse

Meistrite liiga alagrupimängude esimese “mulli” oli Friedrichshafen lõpetanud kahe võidu ja ühe kaotusega, millega hoiti Trentino järel teist kohta.

Alates kolmapäevast pidi Saksamaa klubi võõrustama Friedrichshafenis teist ",mulli", kuid positiivsete koroonatestide tõttu kodumeeskond mängima ei pääse. Küll jätkavad turniiri aga lisaks Trentinole Novosibirski Lokomotiiv ja CEZ Karlovarsko.

"See on kõva löök meie võrkpallisüdamesse," sõnas VfB tegevdirektor Thilo Späth-Westerholt, vahendab Saksamaa meedia. "Pidime täna langetama otsuse, et meeskond turniirilt maha võtta."

Tegevjuhi sõnul on nende klubis tänaseks positiivse proovi andnud kolm mängijat ja kolm treenerit. Esimene koroonajuhtum avastati neljapäeval ning sellest tingituna tühistati nädalavahetusele planeeritud liigamäng.

"Tegime selle otsuse tihedas koostöös terviseametiga. Meie töötajate ja elanikkonna tervis on olulisem kui Euroopa sarjas osalemine. Kui me mõtleme kõigile neile viirusesse surnud inimestele, pole mõeldav millegagi riskida," lisas tegevdirektor.

Kuna VfB Friedrichshafen saab teises "mullis" kirja kolm 0:3 kaotust, on nende edasipääsulootused kustunud ning tänavu saab klubi keskenduda vaid Bundesligale.