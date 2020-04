Esmaspäev, „Esimene stuudio”, tohutu teleauditoorium. Saatejuhi Andres Kuuse vastas, kenasti kahe meetri kaugusel istub siseminister Mart Helme. Räägitakse koroonaviirusest, piirangutest ja leevendustest, Madis Kallase tagasiastumisest ja Hanno Pevkuri kohta algatatud uurimisest. Vastutusest.

Helme esineb hästi – enesekindlalt ja usutavalt. Kuusk küsib, kas praegu on aeg süüdlasi otsida, ja tsiteerib Kallast: „Kõik otsused, mis eri inimeste poolt langetati, olid tehtud selle hetke teadmiste pealt.”

Helme vastab kõhklemata: „Jah, aga selle hetke teadmised olid juba niisugused, et kui te vaatate kas või... Väga õpetlik on lugeda vanu ajalehti, mis tol ajal ajalehtedes kirjutati. See otsus langes kriitika alla juba siis. Juba siis oli teada, et Milano on üks Itaalia suuremaid koroonaleviku keskusi, ja küsimused, kas ikka on õige seda meeskonda siia lasta, olid juba siis üleval.”

Milline oli lugu tegelikult?