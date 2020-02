Markkus Keel võitis Belgia karikavõistlustel hõbemedali

Prantsusmaa naiste meistriliigas tuli kaotusega leppida mõlemal meie naiste koduklubidel. Julija Mõnnakmäe ja Pariisi Saint-Cloud jäid 0:3 (24:26, 26:28, 22:25) alla Marq-En-Baroeul´ile, Mõnnakmäe tõi lisaks mängu juhtimisele ka 1 punkti. Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase koduklubi Terville Florange tunnistas Beziers´i 3:1 (20:25, 25:17, 25:22, 25:19) paremust, mõlemad Eesti mängijad tegid hea mängu, Bratuhhina-Pitou panustas 15 (+9) ja Hollas 13 (+9) punkti. Eesti rahvusnaiskonna peatreener Lorenzo Micelli juhtis aga Le Cannet´ naiskonna 3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:21) võiduni Mulhouse´i üle. Liigatabelis hoiab Le Cannet 47 punktiga viiendat kohta, Terville on 22 punktiga 10. ja Pariis 11 punktiga 12.

Itaalia meistriliigas alistas Robert Tähe koduklubi Perugia 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:19) Ravenna, Täht kaasa ei teinud. Liigatabelis hoiab Perugia 51 punktiga liidrikohta. Kertu Laak ja Chieri naiskond said naiste meistriliiga viimasel nädalal kirja võidu ja kaotuse. Nädala esimeses mängus alistati 3:1 (22:25, 25:21, 25:23, 25:19) Cuneo, teises mängus saadi 1:3 (19:25, 22:25, 25:23, 20:25) kaotus Scandiccilt. Laak sekkus mõlemas kohtumises episoodiliselt ja skoori ei teinud. Tabelis on Chieri 27 punktiga seitsmes. Naiste esiliigas jätkavad Anna Kajalina ja Cutrofiano võitlust liigasse püsimajäämise nimel ja said viimati 1:3 (23:25, 23:25, 25:23, 24:26) kaotuse Baronissilt, Kajalina ei mänginud. Tabelis on Cutrofiano neljas.