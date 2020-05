Markkus Keel sõlmis lepingu eestlase juhendatava Soome klubiga

1995. aastal Rovaniemis sündinud Keelele pakub Akaa meeskonnas sidemängija positsioonil konkurentsi kohalik mees Mikko Kuusela. Keele siirdumise Akaasse tegi võimalikuks klubist lahkunud Soome koondislane Akseli Lankinen.

"Akeseli Lankinen on noor ja arenev mängija. Meil on kahju, et ta lahkus. Aga ma ei usu, et meil sidemängijate olukord halvenenud oleks. Markkus on mõned aastad kogenum. Tal on rohkem tugevaid koondisemänge selja taga," ütles Lüütsepp klubi Facebooki lehel.

Akaa-Volley on Keele jaoks karjääri kolmas välisklubi. 2018/2019 hooajal võitis ta Bleiburgi Posojilniciga Austria meistritiitli, eelmise hooaja pallis ta Belgia klubis Aalsti Lindemans.