Markkus Keel sai ootamatu pakkumise Euroopa tippliigast: "Otsus tuli teha kiiresti"

Nice'i põhisidemängija sai vigastada ja on hooaja lõpuni palliplatsilt eemal. Keele agent võttis eestlasega ühendust ja Soome klubi ei teinud lahkumiseks takistusi.

"Agent võttis minuga ühendust reedel ja otsus tuli teha kiiresti. Rääkisime klubiga nädala lõpus asjad selgeks ja lähen Nice'i, usun, et karjääri seisukohalt on see parim lahendus," ütles Keel Akaa kodulehe vahendusel.

"Keele leping lõpetati poolte kokkuleppel. Saame aru, et kui 25-aastane mängija saab pakkumise mängida ühes Euroopa tugevaimas liigas, siis me ei tee talle takistusi," lisas klubi juht Torsti Mahlanen.

Akaa meeskonda jääb siiski üks eestlane, sest meeskonna peatreeneriks on Oliver Lüütsepp.

Nice asub Prantsusmaa meistriliigas 11 punktiga 12. kohal. Koha võrra eespool on Ardo Kreegi koduklubi Arago de Sete.

25-aastane Keel on varasemalt välisliigadest mänginud Austria ja Belgia meistriliigades ning kodumaal esindanud Pärnu Võrkpalliklubi.