Markkus Keel magusa võidu järel: s*** on pähe saada

Keel tegutses hästi, eriti hea oli näha ta klappi keskblokeerijatega, ta kasuta temporünnakut ka siis, kui pidi söötma mitme meetri kaugusele. Mõõn tuli tal – ja kogu koondisel – kolmandas geimis, kus Keel patustas kolm korda „sooja palliga”. Kuid viiendas oli nii Keel kui ka ülejäänud koondis taas heas hoos ja võit tuli.

„Kindlasti oli see võit meile tähtis. On sitt pähe saada, midagi ei ole teha,” tunnistas Keel, et see koosseisu vajas enesekindluse saamiseks kordaminekut väga. „Täna oli esimesest geimist peale näha, et oleme platsil kuidagi ägedamad. Vaatad, kui Andrus Raadik, kes on algusest peale end kindlana tundnud, läheb ja paneb viiendas, teeb need sooritused ära. Vahepeal tekkisid ka rasked hetked, võib-olla jah oli asi ka selles, et Holland tõi pingilt uued mehed, samas pigem muutus meie oma mäng.”

Võrkpallikoondis alustas Kuldliigat kahe 1:3 kaotusega Hispaaniale ja Horvaatiale. Koht finaalturniiril on aga igal juhul tagatud, kuna me oleme seekord korraldajad.