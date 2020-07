Maailmameistri torin: tänud Eesti võrkpallikoondisele mu öö rikkumise eest

Ööl vastu laupäeva sai maailmameistri Poola peatreener Vital Heynen ootamatu sõnumi: Eesti võrkpallikoondis on koroonaohu tõttu loobunud pühapäevaks ja esmaspäevaks kavandatud sõprusmängudest ega reisi Łódźi.

„Uudis jõudis minuni kell 2.30. Nii et tänu Eesti koondisele minult une ja puhkuse äravõtmise eest,” torises sõnaka mehena tuntud Heynen Poola meediale kommentaare jagades. „Pean eestlaste otsust ja ajastust veidraks. Selliseid asju ei tehta üks päev varem, toetudes väga vähesele. Üks Gdański Trefli mängija sai nakkuse; Poolas on senisest rohkem juhtumeid, kuid peamiselt lõunaosas, midagi drastilist ei ole juhtunud. Meid austades oleks tulnud varem teada anda.”

Énard: üritasin mehi veenda

Eestlastest ainsana sõitis Łódźi alaliidu president Hanno Pevkur, kellel oli mõistagi palju klaarimist. Kuidas ikkagi sündis see kahtlemata väga keeruline otsus, mis tähendas Eesti võrkpalliliidule reisiplaanide muutmise tõttu ka majanduslikku kahju? Kokkuleppele tõttu mängijad seda teemat ei kommenteeri, see on jäetud treenerite pärusmaaks.