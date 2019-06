Maailma tipptreener: Renee Teppan oleks pidanud olema hooaja lõpuni platsil

„Kaotasime tulemusega 2:3 meeskonnale, kes püüdis endast kõik väljakule jätta. Ma ütlesin mängijatele kohe, et Eesti pidas eelmised kohtumised võõrsil ja siin on saal teie karjuvaid fänne täis. Eesti mängis suurepäraselt ja õnnitlused teile. Meie peame oma asjades olema enesekindlamad,” kommenteeris Poola, Venemaa ja Itaalia suuri klubisid juhendanud Piazza Hollandi esimest tänavust kaotust Kuldliigas. „Euroopa Kuldliiga on meie jaoks väga tähtis, sest siin õnnestumine annab võimaluse mängida koha eest Maailmaliigas. Ent nüüd on meie olukord keeruline.”

Tegelikult pole Hollandi olukord sugugi hull, sest neil ja Hispaanial on mõlemal kolme vooru järel kaks võitu, Hispaanial on punkte 7, Hollandil 5. Eesti on ühe võidu ja kahe silmaga alagrupis viimane, kuid sellest pole lugu, korraldajana oleme taganud automaatselt koha finaalturniiril. Lisaks pääsevad sinna kõigi kolme grupi parimad.

Aga mis sõnadega võtab Piazza kokku Teppani hooaja Poola kõrgliigas? „Ta alustas hooaega pingil. Ma arvan seetõttu, et ta ei olnud täielikult meeskonnas sees. Ta on inimesena natuke introvertne,” avaldas Piazza. „Aga kui Renee sulandus teistega, siis peale seda momenti – oli täpselt üks hetk, oluline murrang jaanuaris – oli ta alati võistkonna üks paremaid mängijaid. Me hakkasime mänge kaotama just siis, kui ta sai seljavigastuse. Ma polnud õnnelik, kuna meie teekond ei lõppenud soovitud viisil. See oleks ja pidanuks jätkuma nii, et Renee on väljakul hooaja lõpuni. Ma rääkisin temaga kohe alguses, et me ei toonud sind siia vaid pinki nühkima. Mariusz Wlazly, oluline diagonaalründaja küll, aga on juba 35. Pole lihtne püsida tipptasemel kogu aeg, pead talle hooaja jooksul puhkepause andma. Kui Reneel tekkisid seljaprobleemid, siis me hakkasime kaotama.”