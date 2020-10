Liider Saaremaa võõrustab nädala avamängus Tartu Bigbanki

Saaremaal on liigatabeli liidrina täisedu ja 12 punkti, võidetud on kõik neli senipeetud kohtumist. Tartu meeskonnal on kolmest mängist kirjas kolm 3:2 võitu ja punkte seega 6.

Kolmandal positsioonil paikneb samuti 6 punkti teeninud TalTech, kes on võitnud neljast mängust kaks. Järgnevad Jekabpilsi Luši (5 punkti), RTU/Robežsardze/Jurmala (4 punkti) ja Pärnu Võrkpalliklubi (4 punkti). Eesti klubidest on Selver Tallinn üheksas, senise kolme mänguga pole võiduarvet avada suudetud.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõdeb, et favoriidikoormat kannab kindlalt vastasmeeskond. “Üsnagi selge on, et Saaremaa on favoriit, seda näitavad senised esitused, kus me oleme küll samuti võidukad olnud, aga napilt, Saaremaa on palju kindlam olnud. Ja see on seotud komplekteeritusega,” leiab Rikberg.

Lisaks pole samal päeval saarele reisimised tartlaste jaoks hästi lõppenud, aga töömeeste ja õpilaste tõttu minnakse mängule reedel otse bussist. “Kui eelmisel aastal nii oli, siis saime tunni ajaga duši alla. Reis sinna on pikk ja väsitav, aga tuleb midagi välja mõelda.”

“Meie võiduvõimaluseks peavad meie põhimehed õnnestuma, pingilt on meil abi tulud palju, aga võrdluses Saaremaaga pole meil siiski nii ühtlast meeskonda, seega alustajad peavad oma asjades hästi õnnestuma,” lisas peatreener. Ainsa mängijana ei saa jätkuvalt kaasa teha sõrmeluu murdnud temporündaja Alex Saaremaa.

Saaremaa meeskonna juhendaja Ioannis Kalmazidis tunnustab Tartut meeskonnana ja eeldab rasket mängu. “Tegu on liiga ühe parema tiimiga, kellel on huvitav kooslus kogenutest ja suurte ambitsioonidega noortest. Mulle meeldib nende meeskonna tasakaal, kaks väga kogenud meest sidemängija ja libero positsioonil ning noored ja vihased nurgad. Saab olema huvitav ja raske mäng, otsime nende nõrka kohta ja püüame selle ära kasutada,” rääkis Kalmazidis.

“Meie mängus mida suurt pole tarvis muuta – pole üht asja, milles oleme halvad, aga kõiges saame paremaks minna. Senised mängud näitavad, et mängime aina paremini, tiim loob oma identiteeeti just raskete mängudega,” lisab juhendaja.

