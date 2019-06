Libero Rait Rikberg: ajakirjanikud ka päris kõike ei tea

„Midagi ei juhtunud lõpus. Tugevam võistkond võitis, spordis loeb tulemus ja kui lõpus on 3:1 tablool, siis see näitab, et vastased olid tugevamad. Päris keeruline oli enne seda mängu mõelda, mis võib hakata juhtuma. Meil on rasked hetked vigastustega seoses ja mina küll ei osanud öelda, mis täna juhtuma hakkab. Selline võrdne-võrdse mäng algusest kuni lõpuni, kõik geimid olid väga okei mäng, müts maha meeste ees.”

Kas vahetustega oleks võinud tuua mängu muutust? „Aga keda oleks võinud panna platsile? Ajakirjanikud ka päris kõike ei tea. Meil on tegelikult päris raske seis vigastustega võistkonnas, et ega Cretul olnud väga valikut tervete mängijate osas, võib-olla ainult Timo Tammemaa. Oli ainult üks valik vahetusteks,” jutustas Rikberg.

„Ilmselgelt Oliver ei ole praegu oma heas konditsioonis, et ainuke põhjus, miks teda oleks võinud platsile panna, oleks olnud, et türklased oleksid teda kartnud - ta on ju Türgi liiga kinni löönud üksi. Aga Cretu nägi, et Venno ei ole sellises konditsioonis nagu ta võiks olla, nii et pigem anda Hindrekule võimalus. Hindrek oli väga tubli, eks kõik mehed olid tublid. Saime ka rahva enda selja taha, hästi mõnus oli mängida. Miks mitte sellest hallist ei võiks saada selline võrkpalli kodu. Hästi mõnus, publik on lähedal, kui Tondirabaga võrrelda, siis publik on lähedal ja mõnusam aura on.”

Mida ootad homselt? „Hollandiga on natukene põhimõtteline mäng, et oleme nendega EMil ühes alagrupis, eks kavaldamiseks läheb,” teatas Rikberg.