Leedu klubi võõrustanud Tallinna Selver avas Balti liigas võiduarve

See oli Selveri jaoks neljast mängust esimene võit, punkte on Tallinna klubil nüüd 4, mis annab liigatabelis seitsmenda positsiooni. Amber-Arlangal on võiduarve avamata ja 1 punktiga ollakse eelviimasel kohal, kirjutab Volley.ee.

Rainer Vassiljevi juhendatava Selveri resultatiivseimad olid tänases kohtumises võrdselt 13 punktiga Renee Teppan ja Oliver Orav (efektiivsus vastavalt +7 ja +9), 12 punkti (+8) lisas Andrus Raadik ja 11 (+9) Mihkel Varblane. Selveri vastuvõtt oli 54%, rünnakuid lahendati 61-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 7 ja servil löödi 3 ässa ning eksiti 14 pallingul. Selveril ei teinud seejuures kaasa Kristo Kollo ja Rauno Haidla.

Leedu klubi edukaim oli 12 punkti (+3) toonud Artur Vasiljev. Leedukate vastuvõtt oli 39%, rünnak 38%, serviga teeniti 3 punkti (eksimusi kogunes 8) ning blokipunkte saadi samuti 3.

Credit24 Meistriliiga mängud 16.-18. oktoobril:

16.10 kell 19.00 (Kuressaare SH) Saaremaa VK – Bigbank Tartu 3:0 (25:20, 25:18, 25:16)

17.10 kell 18.00 (Audentese SH) Selver Tallinn – Gargzdai Amber-Arlanga 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)

17.10 kell 18.00 (Jekabpils) SK Jēkabpils Lūši – RTU/Robežsardze/Jurmala 3:2 (25:22, 25:21, 25:27, 23:25, 15:12)

18.10 kell 16.00 (Jekabpils) SK Jēkabpils Lūši – VK BIOLARS/Jelgava

18.10 kell 17.00 (Pärnu SH) Pärnu VK – Gargzdai Amber-Arlanga