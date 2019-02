Läti võrkpalliliit vaagis koondist juhendanud Avo Keele personaalküsimust ja otsustas: jauna iespēja!

Oma ajal Eesti koondise kahel korral EM-ile viinud 56-aastane Avo Keel võttis lõunanaabrite koondise üle mullu ja sai juba toona selgeks ülesandeks jõuda EM-finaalturniirile. Paraku satuti alagrupis kokku Eestiga, lisaks kaotati võõrsil Iisraelile ja eesmärk jäi esimesel üritusel täitmata. Suvel debüteeriti ka Euroopa Hõbeliigas ja teeniti igati korralik kolmas koht.

Läti võrkpallijuhid on asju arutanud ja mõistavad, et Keelele tuleb anda enda oskuste tõestamiseks rohkem aega ja nii otsustati temaga uus leping sõlmida. „Koostöö Keelega jätkub, tema juhtimisel osaletakse tänavu esmakordselt Euroopa Kuldliigas. Kahe nädala jooksul paneb ta kokku koondise kandidaatide laia nimekirja, et saaksime klubisid pikalt ette teavitada,” rääkis juhatuse liige Kaspars Timermanis Läti meediale. „Enne Kuldliigat on kavandatud treeningmängud Valgevenega, pärast Kuldliigat toimub juulis veel treeninglaager. Rõhk läheb rohkem uutele mängijatele.”

Läti on Kuldliigas A-grupis Türgi, Belgia ja Slovakkiaga. Eesti loositi Hollandi, Horvaatia ja Hispaaniaga B-gruppi.