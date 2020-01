Lähikonkurendi alistanud TalTech kerkis tabelis koha võrra

TalTechi rünnakuid vedasid Valentin Kordas ja Mihkel Nuut, kes panustasid vastavalt 17 (+12) ja 13 (+5) punkti, kirjutab Volley.ee. Nii vastuvõtul kui rünnakul oli TalTechi protsendiks 46, blokipunkte teeniti 9 ja servil löödi samuti 9 ässa (eksiti 7 servil).

Limbaži edukaim oli 13 punktiga (+4) Kristaps Smits, Läti klubi vastuvõtt oli 54%, rünnak 44%, blokist saadi 5 ja serviga 2 pukti (eksiti 10 pallingul).

Tänane võit tõstis TalTechi tabelis koha võrra kõrgemale - seitsmendaks, punkte on 15 mänguga koos 15. Liidrikohta hoiab Bigbank Tartu, kel on koos 40 punkti, teisel kohal on 34 punktiga Jekabpilsi Luši ja kolmandal 31 punktiga Selver Tallinn. Kõigil kolmel on peetud 16 kohtumist.

Saaremaa VK peab nädalavahetusel kaks võõrsilmängu: laupäeval Jelgava Biolarsiga ja pühapäeval RTU/Robežsardzega.