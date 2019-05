Kuum kõlakas: Robert Täht vahetab klubi ja ühendab jõud Eesti koondise teise superpaugutajaga

Kui see tõesti juhtub, saaks Tähest Eesti koondise diagonaalründaja Oliver Venno klubikaaslane. Lõppenud hooajal tegid mõlemad mehed Türgi meistriliigas väga vingeid esitusi ja troonisid ka punktitoojate tabelis kõrgetel kohtadel. Põhiturniiril oli Venno 500 punktiga resultatiivseim, Täht 327ga kümnes. Play-off’is oli Täht 121ga neljas ja Venno 109ga kuues. Türgi liiga poolfinaalis läksid Arkas ja Galatasaray omavahel vastamisi, esimene jäi peale. Lõpuks sai Täht kaela hõbeda ja Venno pronksi.

Info Tähe ülemineku kohta on portaali „kuulujuttude” sektsioonis ehk tegu pole veel kinnitatud infoga. Täht ise võimalikku Galatasaraysse siirdumist esialgu ei kommenteeri. Tema Instagrami kontol on mitmed fännid palunud tal ühineda Galatasarayga, üks kirjutas, et „Galatasaray fännid armastavad sind väga”.