KUULA | Podcast "Kuldne geim" | Toomas Varaga ABBA-st, Eesti võrkpallist, kommentaatoritööst ja naljaviskamisest

Jutuks tulevad seekord järgmised teemad:

*Kuidas sattus läbi ja lõhki jalgpalli sees olev Vara tööle võrkpalliliitu;

*Kas Vara käib jalgpalli kommenteerimas Kalev Kruusi pärast või vastupidi;

*Mis muudab Eesti koondiste mängude korraldamise keeruliseks;

*Kuidas on omavahel seotud ABBA, 2Quick Start ja Eesti võrkpall;

*Miks kajastatakse Eesti meedias tänaseni võrkpalli kordades vähem kui jalgpalli ja korvpalli;

*Mida saaksid Eesti võrkpallikommentaatorid oma töös paremini teha;

*Kui palju kandidaate on Eesti meeste koondise peatreeneri valimisel jäänud sõelale;

*Milline näeb välja meie meeste ja naiste koondise järgmine suvi;

*Mis ja kes on Tartu Bigbanki senise edu taga;

*Kas vastne Itaalia superkarika võitja Robert Täht on juba vanaks jäänud;

*Miks peaks võrkpallisõbrad minema sel nädalavahetusel Kuressaarde ja märtsikuus Pariisi.

Saates on mõistagi esindatud ka nädala tegija ja mängijaprofiili rubriik ning TeamShieldi küsimusmäng. Saadet juhivad Karl Rinaldo ja Rivo Vesik.