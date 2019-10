KUULA | Podcast "Kuldne geim" | Kes on tänavu peamine tiitlipretendent? "Siin saab olla ainult üks õige vastus!"

Teemadest puudutame mõlema saatekülalise isiklikku karjääri ja Selveri hetkeseisu, ent palju muudki. Jutuks tuleb muuhulgas:

*Miks on Orav öelnud tänaseni ära kõikidele välispakkumistele?

*Kas Toobal plaanib veel mängijana väljakule naasta?

*Mille poolest erineb Selveri uue peatreeneri Alessandro Piroli käekiri teistest Eesti liiga treeneritest?

*Kes on tänavu Credit24 Meistriliigas peamine tiitlipretendent?

*Milliseid mängijaid tasub võrkpallisõpradel tänavu koduses liigas erilise huviga jälgida?

*Kui suur üllatus oli Siim Ennemuisti naasmine?

*Mida mäletavad tänasest Austraalia koondise põhimängijast Lincoln Williamsist tema kolm endist meeskonnakaaslast?

*Rivo Vesik ja malemäng. Kus on siin seos?

Mõistagi ei puudu seekordsest saatest ka TeamShieldi küsimusmäng ja nädala tegija valimine. Saadet juhivad Karl Rinaldo ja Rivo Vesik.

Võrkpall24.ee podcast valmis koostöös Credit24, Manta Maja, Teamshield.com’i ja Delfiga.