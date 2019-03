KUULA | "Kuldne geim": mida arvab Eesti võrkpallist Vesiku saatusekaaslane ja kohalikus liigas ajalugu teinud mees?

28-aastane saarlane tegi tänavu jaanuaris Eesti võrkpalliajalugu, kui siirdus Saaremaa ridadest Pärnusse. Temast sai nimelt esimene mängija, kes on karjääri jooksul esindanud kõiki kuut hetkel meistriliigas osalevat klubi. See aga tähendab, et Ennemuistil on Eesti võrkpallist, meie klubidest ja treeneritest nii mõndagi rääkida. Eriti hea meel oli Ennemuisti saates näha Rivo Vesikul, kes tegutses ka ise noorpõlves enne rannavollele keskendumist temporündajana.

Lisaks Ennemuisti personaalküsimustele arutasime pikemalt selle üle, tänu millele on meil täna nii palju tugevaid saarlasi eesotsas Timo Tammemaa ja Keith Pupartiga Eesti võrkpalli vedamas. Samuti vaagisime Eesti naiste võrkpalli ühtpidi nukrat, ent teiselt lootusrikkat hetkeseisu.

Saate teises pooles vaatasime aga tagasi möödunud nädalale ehk valisime nädala tegija, rääkisime Eesti meistrivõistluste poolfinaalidest, Oliver Vennost CEV Cupi finaalis ja naiste Balti liiga finaalturniirist.

Seda, kes võitis eelmise nädala küsimusmängu ja saab endale Eesti koondise mängusärgi koos oma nime ja numbriga, kuula juba saatest! Ühtpidi tuleb ettelugemisele uus küsimus.

Saatejuhtidena olid stuudios Rivo Vesik, Uku Rummi ja Karl Rinaldo.

