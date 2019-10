KUULA | "Kuldne geim": Eesti treenerid ühendasid ühise eesmärgi nimel jõud​

Nii Eesti kui ka Soome koondist juhendanud Vahtra ja endine Eesti meeste koondise libero Sten Vahtra on tänavu vastavalt Eesti ja Balti liigas osaleva Audentese SG/Noortekoondise ning Eesti liigas mängiva Tallinna Ülikooli meistriliiga võistkondade peatreenerid.

Tänases saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Miks ja kui raske südamega loovutas Esna tänavuse hooaja eel oma neli andekamat mängijat Vahtra naiskonnale?

*Kui palju treenivad täna teismeeas tütarlapsed Audentese Spordigümnaasiumis?

*Mis on Eesti naiste võrkpalli järelkasvu suuremad murekohad?

*Kuidas noori tüdrukuid treenida ja kui suur roll on treeneril noore inimese üleüldisel kasvatamisel?

*Kas Eesti naiste koondis jääb kodumaale mängima naasnud mängijate tõttu nõrgemaks või on selles sammus ka midagi head?

*Eesti kahe tugevama naiskonna ehk Tartu Ülikool/Bigbanki ja TalTech/Tradehouse'i detailne võrdlus. Kumb on suurem tiitlipretendent?

*Valentin Kordase esilekerkimine koduses Credit24 Meistriliigas. Üllatus või mitte?

Mõistagi ei puudu seekordsest saatest ka TeamShieldi küsimusmäng ja nädala tegija rubriik. Saadet juhivad Karl Rinaldo ja Rivo Vesik.

Võrkpall24.ee podcast valmis koostöös Credit24, Manta Maja, Teamshield.com’i ja Delfiga.