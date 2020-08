Kümne klubiga Credit24 võrkpalli meistriliiga uus hooaeg tõotab tulla väga tasavägine

Eestist teevad kaasa Selver Tallinn, Saaremaa Võrkpalliklubi, Pärnu Võrkpalliklubi, TalTech ja Bigbank Tartu. Lätist osalevad RTU Robežsardze/ Jūrmala, Daugavpils Universitāte/ Ezerzeme, VK Biolars/Jelgava, Jēkabpils Lūši ning Leedut esindab Klaipeda Amberi meeskond, kirjutab Volley.ee.

Saaremaa VK ja Pärnu VK teevad taas kaasa ka eurosarjas, osaledes CEV Challenge Cupil. Ka lätlaste Jekabpils ja RTU panevad end Euroopa klubisarjas proovile.

Credit24 Meistriliiga põhiturniiril mängitakse kaks ringi kodus-võõrsil süsteemis, Final Four toimub veerbuari lõpus põhiturniiri võitja kodusaalis. 23. detsember kuni 17. jaanuarini on liigas rahvuskoondiste kogunemiste tõttu mängupaus.

Eelseisev hooaeg tõotab tulla väga tasavägine, sest klubide komplekteeritus on viimaste aastate põnevaim. Teiste seas hakkavad koduses liigas mängima mitmed aastaid välisliigades pallinud koondislased nagu Renee Teppan, Kristo Kollo ja Andrus Raadik ning Siim Põlluäär.

Selver Tallinn tõi peatreeneritoolile Rainer Vassiljevi ja on mängijatest värvanud ka koondise nurgaründajad Kristo Kollo ja Andrus Raadiku ja diagonaalründaja Renee Teppani. Olulised liitujad on ka linnarivaali TalTechi ridades pallinud diagonaalründaja Mihkel Nuut ning kaks viimast hooaega Saaremaa Võrkpalliklubis mänginud Mart Toom. Selveris jätkavad Oliver Orav, Mihkel Varblane, Renet Vanker, Marx Aru, Rauno Haidla, Sten Vahtras, Helger Hääl. Viimati sõlmiti leping soomlasest sidemängija Niko Haapakoskiga, kes mängis eelmisel aastal Küprose liigas ja on esindanud ka Soome rahvusmeeskonda.

Saaremaa Võrkpalliklubi peatreenerina jätkab Ioannis Kalmazidis. Diagonaalründajana hakkab tegutsema Hindrek Pulk, kes eelmisel hooajal Prantsusmaal mängis. Meeskonnas jätkavad Keith Pupart, Johan Vahter, Alari Saar, Markus Uuskari, Helar Jalg, Rauno Tamme, liitus Ragnar Kalde (TalTechist).

Värvatud on ka mitmeid korralikul tasemel leegionäre nagu juba varasemast tuttav sidemängija Alexander Tusch Austriast. Teine side on Nikodem Krzysztof Wolanski Poolast, kes on muuhulgas pallinud tugevas Poola liigas ning esindanud oma riigi noortekoondist. Samuti liitub Saaremaaga brasiillane Evandro Dias De Souza, kes eelmisel klubihooajal pallis Saaremaaga CEV Challenge Cupil kohtunud Kfar Saba klubis. Saaremaa särgi tõmbab selga ka soomlasest tempomees Sauli Sinkkonen, kel on mitme välisliiga kogemustepagas. Tempoosakonnas hakkab tema kõrval tegusid tegema brasiillane Wennder Carlos Lopes.