Kummaline loogika: võidad sarja ja... ikka võid kukkuda mutta

Euroopa ja maailma võrkpalliliitude loogika omapärastest keerdkäikudest on varemgi palju kirjutatud, kahjuks ei saa sellest mööda nüüdki. Üllatuslikult selgus, et eelmisel aastal Avo Keele juhendamisel Kuldliigas tosina riigi hulgast tubli viienda koha saanud Läti on tagandatud Hõbeliigasse. Miks? Reeglistikku uurides tulebki välja, et lõpptulemus ei taga kohta Euroopa liiga tugevamas seltskonnas. Kirja on see pandud nii: Kuldliiga viimane kukub välja (seekord Soome), Hõbeliiga võitja (Rumeenia) tõuseb kõrgemasse seltskonda, aga ülejäänud Kuldliiga kohad pannakse paika hoopis Euroopa edetabeli põhjal.

Mängi hästi, saa hea koht edetabelis ja pole probleemi? Paraku ei puuduta Euroopa liiga viimased tulemused vähimalgi määral edetabelit. Arvestusse kuuluvad kaks viimast EM-i, MM ja kummalisel moel on „külmutatud” 2017. aasta maailmaliiga ja toonase Euroopa liiga tulemused.