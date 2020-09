"Kuldne geim" | Millised Eesti võrkpallurid said koroona kiuste mullusest parema lepingu ja kes kaotasid enim?

Venemaa rannavollekoondise treener Rivo Vesik jõudis täna Jurmalasse ja vahendab kohapealt uudiseid, Tallinna Selveri liikmed Andres Toobal ja Renee Teppan istuvad aga koos Urmas Piigi ja saatejuhi Karl Rinaldoga Manta Maja stuudios.

Muuhulgas tuleb seekord jutuks:

*Meie Jurmala korrespondent Rivo on äsja jõudnud Jurmalasse, kus täna algasid rannavolle Euroopa meistrivõistlused. Millised on esmamuljed?

*Kes jalutavad Rivole vastu saate lindistuse ajal teel randa?

*Millist ilma on oodata EM-iks?

*Millised ärevad sõnumid on Jurmalas juba Rivoni jõudnud?

*Millist tulemust oodata Kusti Nõlvakult ja Mart Tiisaarelt?

*Kui palju ja mil moel muutus Euroopa võrkpallimaastik koroonakriisi valguses?

*Millised Eesti koondise mängijad suutsid võrreldes eelmise hooajaga teenida kriisist hoolimata parema lepingu?

*Kuidas mõjutab Lõuna-Ameerika majanduslik olukord otseselt ka Eesti võrkpallurite võimalusi välisklubidesse pääseda?

*Kas Urmas Piigi koduklubis Tallinna Ülikoolis on mängijate palgad endisest veel väiksemad?

*Tallinna karika kontrollturniir Kalevi spordihallis ja Sõle spordihoones päädis Tallinna Selveri ja TalTech/Tradehouse'i võiduga. Mida järeldada?

*Tartu Bigbanki tabas juba esimene tõsisem tagasilöök.

*TalTech/Tradehouse Soome liigas ikkagi kaasa ei löö. Suur tagasilöök koondislastele.

*Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar võitsid Vilniuses elu esimese MK-etapi. Eelkõige oli turniir eriline aga meie kahe tugevama paari omavahelise lahingu tõttu poolfinaalis.

*"Kuldne geim" otsib inimesi, kes oleks valmis saatele õla alla panema, et sama suure ja hea koosseisuga podcasti kevadeni vedada.

"Kuldne geim", 70. osa: