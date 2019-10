"Kuldne geim" | Isegi Eesti võrkpallisõbrad valisid nädala tegijaks Ott Tänaku

Eesti parimat rannavolleduot Kusti Nõlvakut ja Mart Tiisaart juhendav Verro on puutunud saalivõrkpallis üldfüüsilise ettevalmistuse treenerina kokku paljude Eesti võrkpalluritega.

Möödunud talvel muuhulgas ka Eesti rahvusmeeskonda aidanud Verro naasis tänavuseks hooajaks Tallinna Selveri juurde ning teab rääkida spordist seeläbi palju huvitavaid lugusid. Ühtlasi annab ta nippe, kuidas nii tipp- kui ka harrastusportlased oma keha eest hoolitseda võiksid.

Saatejuhtidena osalevad vestluses Karl Rinaldo ja Rivo Vesik.

Tänases saates otsime vastuseid järgnevatele küsimustele:

*Kuidas suhestub maailmameister Vesik maailmameister Ott Tänakuga;

*Kas ja kuidas on seotud autosõit, lennundus ja roheline mõtteviis;

*Millised on võrkpallurite suuremad füüsilised puudujäägid;

*Kuidas peaks harrastusvõrkpallur oma treeningud üles ehitama ja millele tähelepanu pöörama;

*Millist psühholoogilist lähenemist rakendab Verro Nõlvaku ja Tiisaare peal;

*Miks annab Vesik oma mängijatele kohtumise ajaks paberi kaasa;

*Kes valiti võrkpallisõprade poolt Oliver Venno ja Oliver Lüütsepa ees nädala tegijaks;

*Mil moel on sarnased Robert Täht ja Lincoln Williams;

*Mida tähendab Keith Puparti liitumine kodusele võrkpalliliigale ja kas Saaremaa peaks tänavu tõesti võitma kõik kolm kodust karikat;

*Kuidas suhtuda meedia rolli noormängijate kujunemisel.