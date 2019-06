Kuldliiga Final Fouri köögipool ehk kuidas leida tasakaal kiuslike CEV-i ametnike ja kohalike võimaluste vahel

„Väljakul toimuv, hotellid, meeskondade päevaprogramm - need olen ma üksinda ära organiseerinud. Halli ülesehituses on palju tellimustööd - inimesed tulevad kohale, panevad asja püsti, lähevad minema. Kui jääb veel pisiasju, siis teen need ise ära. Teatud kohustused on mul inimeste peale ära jaotatud ning kui mänguks läheb, on mul ka terve armee kohtunikke abiks, kellel igaühel on väike ülesanne. Loodan, et kui mäng pihta hakkab, jääb minule vaatleja roll. Kui midagi tuksi läheb, olen muidugi olemas,” lisab Ristmäe.



Võrkpallikoondise eilne avatud trenn, ajakirjanikud jälgimas servivat Oliver Vennot. Foto: Margus Pahv



Erimeelsused ajakirjanike ja auhinnatseremoonia osas



Keegi ei kahtle, et turniir täna ja homme laitmatult ära peetakse, kuid murekohtasid, millest televaatajal ja publikul aimugi pole, on korraldajatele siiski jagunud. Ristmäe: „Toon lihtsa näite: kui ülevaataja ja turundusinimesed kolmapäeval saalis käisid, tekkis neil küsimus, miks ajakirjanikud paigutatud väljaku äärde. Selgitasin, et see on neile vaatamiseks kõige parem koht ning nii on ka fotograafidel väljakule kõige parem ligipääs. Paberite järgi aga ei tohiks meedia olla väljaku ääres. Nemad planeerisid juba mingeid pukke, vaipu, asju... Nad ei mõtle, et see kõik on ju lisakulu. Lisaks oleks tulnud leida inimjõud - ütleme neli inimest -, kes seda teinud oleks.”

Eile, mil suurhallis toimus „sinilõvide” avatud trenn, tõstetigi juba ajakirjanike laudu põrandalt ajutisele otsatribüünile. „Minu arust on see absurd. Ajakirjanikud peaksid ikkagi olema väljaku ääres,” on Ristmäe endiselt veendunud.

Erimeelsusi CEV-iga on ette tulnud veelgi, näiteks auhinnatseremoonia planeerimise osas. Ristmäe: „Tahtsin autasustamist korraldada suurelt ja uhkelt, nagu CEV-i reeglites kirjas. Saatsin info ametnikele laiali ning sain vastuseks: „Teeme natuke lihtsamalt.””

Kommunikatsiooniprobleem tekkis sellest, et alles teist aastat Kuldliiga nime all toimuva turniiri reeglistikku pole veel jõutud eraldi valmis trükkida.

Riigi toetusest ei piisa

Aprillis eraldas kultuuriministeerium spordiürituste korraldamise toetusfondist Eesti võrkpalliliidule Final Four’iks 40 000 eurot. Täpset eelarvet, mis paisuvat planeeritust mõnevõrra suuremaks, Ristmäe välja öelda ei taha, kuid poetab nii palju, et riigi toetusest üksinda kindlasti ei piisa.

Ettevalmistused Kuldliiga finaalturniiriks algasid võrkpalliliidus pihta juba eelmise aasta lõpus, mil Ristmäe koos kolleegidega esimest korda suurhallile korraldaja pilguga ringi peale tegi.



Saaremaa fännide lipp on juba tribüünil kohal, halli loodetakse meelitada vähemalt 3500 pealtvaatajat. Foto: Margus Pahv



„Esimese visiidi tegime suurhalli tegime detsembris, kui saime aimu, et meil on võimalus seda korraldada. Kõigepealt tuli broneeringud paika saada, sest me võistleme ka teiste spordialade ja meelelahutusüritustega. CEV-i regulatsioonidele vastavad vaid Tondiraba ja suurhall. Üks korralik 3500-kohaline pallimänguhall on Eestis selgelt puudu,” lisab Ristmäe, kes loodab, et vähemalt nii suur arv publikut ka täna õhtuks tribüünile tuleb.

Eilse hommikuse seisuga oli eelmüügist endale pääsme soetanud veidi üle 2000 inimese. Täna maksab ühe päeva täispilet 19.90, kahe päeva pilet 33.90. Soodushinnad pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele on vastavalt 16.90 ja 27.90. Ratastoolis fännidele on veel lisasoodustused.

Esimene poolfinaal Hollandi ja Valgevene vahel algab kell 16, Eesti ja Türgi kohtumine stardib kell 19. Kuldliiga finaalturniiril toimuvaga soovitame end kursis hoida Delfi otseblogi vahendusel!