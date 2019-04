Võrkpallitreenerid Avo Keel (56) ja Andrei Ojamets (55) on nagu Vestmann ja Piibeleht: kord üks peal, siis teine. Rohkem on peal olnud siiski Keel. Ta on võitnud Eestis meeste treenerina 22 karikat, Ojamets „kõigest” 13. Aga paneme naiste tiitlivõidud juurde ja hopsti on Ojamets peal 26 : 22! Käivas finaalseerias juhib Keele Pärnu Ojametsa Tartu Bigbanki vastu 2 : 0.

Pika tutvuse jooksul on koostööd tehtud eri rollides. Juba 1980-ndate lõpus võeti Ojamets Tallinna Kalevi abitreeneriks, Keel tegutses sidemängijana. Hiljemgi on Ojamets olnud korduvalt Keele juhendaja, teisalt oli ta koondises tükk aega peatreener Keele alluv ehk abitreener. Otsisime nende ühiselt teelt välja värvikamaid seiku, nii tõsiseid kui ka naljakaid.