Kristo Kollo: küll tulema hakkab. Kannatlikkust

Kuldliigas osalev Eesti meeskond võttis Varaždinis Horvaatialt vastu 1:3 (26:24, 20:25, 13:25, 21:25) kaotuse. Kuuele põhimehele puhkust võimaldav peatreener Gheorghe Cretu läks üsna marru kolmandas geimis, kus oldi vahepeal taga koguni 6 : 20. Eesti mäng lagunes servi vastuvõtul (meil 33%, Horvaatial 59%), seetõttu jäädi alla ka rünnakul (43% vs 58%). Sinilõvisid vedas 16 punkti toonud Kristo Kollo, Hindrek Pulk lisas 9.

Nii et faktiliselt on Kuldliiga tiitlikaitsja alustanud turniiri kahe kaotusega, ka Hispaaniale jäime alla neljas geimis. Samas paanikaks põhjust ei ole, pikema puhkuse saanud Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg tulevad õige pea appi. Tõsi, pühapäeval Hollandi vastu neid veel platsil ilmselt ei näe.

„No eks see ole harjumatu ja uus olukord kõigi jaoks,” tunnistas Kollo, et uues koosseisus õige hoo leidmine ei juhtu üleöö. „Mäng-mängult on progressi juba näha, enesekindlus kasvab kõigil ja praegu on õige koht, kus kooliraha maksta ja noortele meestele kogemusi anda. Kõik on hingega asja juures ja üritame peatreeneri korraldusi täita, küll tulema hakkab. Kannatlikkust.”

Kuna finaalturniiri toimub 21.-22. juunil Tallinnas, on meile korraldajatena on koht poolfinaalis garanteeritud.