Kristjan Kais: meie läbisaamine oli Rivoga nagu ühes korralikus abielus

“Meie läbisaamine oli nagu ühes korralikus abielus,” muigas Tartu Ülikoolis sportmängude didaktika lektori ning kehalise kasvatuse ja spordi õppekavade programmijuhina töötav Kais. “Oli paremaid päevi, oli halvemaid päevi. Oli jutukamaid päevi, oli vaiksemaid päevi. Meil oli vaikiv kokkulepe, et kui me väljakul tülli kisume või eriarvamustele jääme, siis väljaspool väljakut unustame selle ära. Ma arvan, et see aitas hästi palju kaasa. Mänguolukorras tuleb kriise niikuinii tihti ette, kuna pinge on kogu aeg peal ja treenerit rannavõrkpallis samuti polnud. Aga kui me pärast mängu rahunesime ja õhtul uuesti kokku saime, oli teema unustatud.”

44-aastane Kais on meeldivalt üllatunud, et Vesikust, kellega koos kuulus ta aastaid maailma kümne tugevama paari hulka ja võitis ühe MK-etapigi, on saanud tänaseks tunnustatud treener, kes juhendab muuhulgas venelastest maailmameistreid Oleg Stojanovskit ja Vjatšeslav Krassilnikovi.

“Kui päris aus olla, siis on tema edasine käekäik väga üllatav olnud. Kui me koos mängima hakkasime, polnud ta üldse sellist tüüpi. Rivo oli pigem looduslaps, kes armastas pikad päevad liiva peal veeta ja õhtul, kui raha jagus, mõned õlled võtta. Aga mõni aeg läks mööda ja ta sai aru, et see (rannavõrkpall) võibki olla tema asi. Treeneripisik võis talle sisse tulla siis, kui venelased esimese pakkumise tegid, või siis, kui mina karjääri ära lõpetasin. Mina olin olnud meie paaris see vanem mängija, kes asjade eest hoolitses. Hiljem Karl Jaani ja Kristo Kolloga mängima hakates avastas ta aga end ise sellisest rollist. Eks Jaani ja Kollo said päris palju vastu päid ja jalgu ka tema käest. Pealegi sobib Rivole ilmselt venelaste süsteem väga hästi. Rivo ise on kasvanud üles Pärnus venelaste rajoonis, kus ta sai lisaks keelele selgeks ka sealse mentaliteedi. Ja Venemaal, olgem ausad, pehme ütlemisega vennad läbi ei löö,” teab Kais.

Kais ja Vesik lõpetasid koostöö 2010. aastal, mil duo kuulus veel maailma absoluutsesse tippu. “Eks me ikka olime natuke üksteisest tüdinud,” tunnistab Kais, kes tegi karjääri viimasel perioodil sporti eelkõige raha, mitte naudingu pärast. “Jutte jäi vähemaks, sest kõik oli juba räägitud. Rivost endast mul aga villand ei saanud. Ta on hästi lahe kuju, hea suhtleja ja sõbralik.”