Kriitilised väljaütlemised klubi aadressil tähendasid Eesti koondise võrkpallurile töökoha kaotust

Meeskonna ohtrad vigastused võisid nurgaründaja hinnangul olla tingitud veidrast treeninggraafikust. “Enamjaolt oli meil kell 8 hommikune jõusaalitrenn ja juba kell 1 päeval n-ö “õhtune” trenn pallisaalis. Me alustasime seega viie tunni sees kahte trenni. Ja nende trennide vahel oli imepisike paus, kus jõudsid kodus kas söömas käia või magada. Mõlemaks aega polnud. Mina arvan, et selline meetod pole inimlik! Alguses mõtlesin küll, et lahe, nüüd on õhtud vabad. Aga tegelikkus oli see, et pärast teist trenni olin nii läbi, et ei suutnud kogu õhtu mitte midagi teha.”

Raadik avaldas ka arvamust, et poolfinaalseerias usaldas peatreener põhjendamatult palju 18-aastast sidemängijat, ta tunnistas, et ei klapi klubi juhtkonnaga ning et soovib järgmiseks hooajaks leida uue klubi.

Savo volley kaotas värskelt meistrivõistluste poolfinaalseeria ja alustab Savo Loimaa Hurrikaani vastu tuleval nädalal pronksiseeriat. Ilma eestlase Andrus Raadikuta.

"Mul ei olegi sellele midagi lisada. See on nende otsus, ma ei taha seda kommenteerida. Leping on lõpetatud, olen vaba mees," rääkis Raadik täna Delfile. Kas mingit kompromissvarianti sulle ei pakutud? "Ei pakutud mingit kompromissi. Otsus oli kiire ja lihtne. Tegelikult eile juba arvasin, et klubi võib nii otsustada."

Pärnust pärit otsekohese ütlemisega mängumees ei kahetse tagantjärele oma valikuid. "Ei kahetse. Ma pole kahetseja tüüp. Avasin suu liiga vara. Aga ma aktsepteerin nende otsust," sõnas Raadik, kes märkis, et muidugi oleks soovinud hooaja lõpuni teha, kuid muserdatud ta päris ka ei ole. "Viinapudeli otsa ma ei kuku," viskas Raadik naljagi.