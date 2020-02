Koroonaviiruse tõttu ära jäänud euromängu küsimus võib laheneda Saaremaale soodsalt

Põhjuseks koroonaviiruse jõuline pealetung ja kohalike võimude karmid piirangud. Tänase seisuga on Itaalias nakatunuid juba 224 ja saatuslikuks on see haigus saanud seal kuuele inimesele. Itaalia on koroonaviiruse leviku osas Hiina (77 345) ja Lõuna-Korea (833) järel riikidest kolmandal kohal. Täna anti teada, et lisaks Milano Powervolley euromängule Saaremaaga on esialgu kuni 1. märtsini edasi lükatud ka kõik kohalikud liigamängud.

Saaremaa jaoks võib lugu laheneda soodsalt. Täna on peetud aktiivselt läbirääkimisi, kuidas küsimust lahendada. Praegu on laual variant, et mõlemad mängud peetakse järgmisel nädalal Kuressaares (kas teisipäeval ja kolmapäeval või kolmapäeval ja neljapäeval). Kindlasti oleks selline lahendus Saaremaa jaoks igas mõttes soodne. Esiteks ei peaks ette võtma pikka ja kurnavat reisi, teiseks saaksid mängijad mõlemas kohtumises tuge fantastiliselt kodupublikult ja kolmandaks oleks see tõeline maiuspala Eesti võrkpallisõpradele, sest maailma tippvõistkondi ei näe siinmail just tihti, nüüd saaks topeltdoosi.

Loodetavasti saabub selgus selles küsimuses tänase päeva jooksul.