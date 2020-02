Koroonaviiruse tagajärg: Eesti võrkpallisõbrad näevad Itaalia tippklubi kahel järjestikusel päeval Saaremaal mängimas

Koroonaviiruse tõttu jäeti Saaremaa Võrkpalliklubi ja Milano Powervolley CEV Challenge Cup sarja veerandfinaali avakohtumine Itaalias ära. Kaks klubi ja CEV jõudsid kokkuleppele, et kõige mõistlikum on see mängida 5. märtsil Kuressaares. Kuna seeria teine kohtumine pidi toimuma nagunii Saaremaal, siis päev hiljem peetakse seal ka ärajäänud kohtumine. Ehk veerandfinaali mülemad mängud toimuvad nüüd Kuressaares.

4. märtsil on mängu algusajaks 19.00 ja 5. märtsil 18.00. Kõikide huviliste saali mahutamiseks paigaldatakse seekord eraldi 1-2 lisatribüüni ja paigutatakse saali kuni 1800 istekohta.

Kaugemalt tulijatel soovitatakse kindlasti piletid osta eelmüügist (piletikeskus.ee), et olla kindel sissepääsus. Pileteid saab osta ka kohapealt ning uksed avatakse 1,5 h enne mängu algust.