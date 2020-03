Koroonaviiruse saanud Saaremaa võrkpallimeeskonna juht: loodan, et see olukord laheneb võimalikult kiiresti

„Esmaspäeval oli mul kerge palavik, 37,3 kraadi, muid sümptomeid ei olnud. Igaks juhuks lasin teha testi ja täna sain teada, et see osutus positiivseks,” rääkis Sepp, kelle enesetundel pole siiski õnneks väga viga.

Väga võimalik, et ta sai nakkuse eelmisel nädalal Saaremaad väisanud Milano võrkpallimeeskonnalt. Samas pole Itaalia klubis teadaolevalt ühtegi koroonaviiruse juhtumit olnud.

„Mis puudutab nende mängude pidamist Saaremaal, siis mul oli Terviseameti seisukoht mustvalgel, et nemad ära jätmiseks ühtegi põhjust ei näe. Meil oli kohtumine ka vallajuhtidega ja nii võtsime vastu ühise otsuse,” rääkis Sepp, kes sai eelnevalt ka Milano klubi arstilt kinnituse, et nad on koroonaviirusest puutumata. „Tegutsesime heas usus ja järgisime täpselt Terviseameti juhtnööre. Mul on väga kahju, et selline situatsioon on tekkinud. Ma loodan, et see laheneb võimalikult ruttu. Usun, et üheskoos saame me sellest üle."

Saaremaa meeskonna treeningud on esialgu jäetud ära, homme tehakse mängijatele testid.