Koroonaviirus ja Saaremaa võrkpallimeeskond. Mida siit õppida?

Eile andis Saaremaa vallavalitsus teada, et selle nädala lõpus Kuressaares toimuma pidanud võrkpalli Balti liiga finaalturniir ja ühtlasi ka Mölkky EM jäetakse ära. Otsekohe muutus õhk küsimustest paksuks. Kas Saaremaad nädal tagasi väisanud Milano võrkpallurid tõid viiruse kaasa? Kas saarlased on nakatunud? Kas asi puudutab ka võrkpallureid? Kas võrkpallis jääb Balti meister selgumata? Päeva lõpp tõi uudise, et viiruse on saanud ka Saaremaa klubi tegevjuht Hannes Sepp.