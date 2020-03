Koroona tekitas tüli. Itaalia võrkpallurid pahandavad: miks ainult meie peame kannatama?

Probleem on märksa laiem kui üksnes ärajäänud Trentino mäng. Kuidas Euroopa sarjades üldse edasi minna, kas Itaalia klubid jäävadki oma koduväljakumängudest ilma? Ka naiste Meistrite liigas jäeti ära kaks veerandfinaali, milles oli üks osapool Itaaliast ja teine Türgist. Ühes paaris on vastamisi Istanbuli Fenerbahce Opet ja Novara Igor Gorgonzola, teises Scandicci Savino Del Bene ja Istanbuli Eczacibasi VitrA. Üks variant on, et need mängud peetakse ära 18. ja 19. märtsil hoopis Belgradis. Pole välistatud, et ka paksu verd tekitanud Trentino ja Wegieli kohtumine toimub seal.

Analoogseid probleeme võib tekkida veel. Meeste Meistrite liiga veerandfinaalides osaleb Trentino kõrval veel kaks Itaalia klubi. Robert Tähe tööandja Perugia võitis võõrsil peetud avamängus Novõi Urengoid 3:1 ja tiitlikaitsja Civitanova Cucine Lube belglaste Roeselare Knacki 3:0. Kordusmängud peaksid toimuma järgmisel nädalal Itaalias. Kuid kas vastased on nõus sinna sõitma ja mis saab siis, kui sõrad vastu aetakse?

Saaremaad väisanud ja Challenge Cupil poolfinaali jõudnud Milano Powervolley mängijad võtsid olukorda rahulikult ega rutanud sündmustest ette. „Ma ei tea, mis edasi saab. Tõesti,” tunnistas nurgaründaja Nemanja Petric. „Kõik sõltub CEV-ist ja olukorrast seoses viirusega. Loodetavasti saame kodus mängida, sest see oleks palju kergem. Kui mitte, siis ei tea... äkki tuleb jälle kaks mängu võõrsil mängida?”